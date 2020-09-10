السعودية اليوم / وزير العدل الموريتاني يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل



نواكشوط 21 محرم 1442هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

التقى وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، بالعاصمة نواكشوط، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الساحل بيتر فام.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

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