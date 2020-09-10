السعودية اليوم / تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغت 7190 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 شخصًا.

// انتهى //

03:43ت م

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نواكشوط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغت 7190 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 شخصًا.// انتهى //03:43ت م0297

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