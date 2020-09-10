السعودية اليوم / استئناف الرحلات الجوية في زيمبابوي للدفع بعجلة السياحة



هراري 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

قررت زيمبابوي استئناف الرحلات الداخلية يوم غد، والرحلات الدولية في الأول من شهر أكتوبر، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لإنعاش قطاع السياحة، أحد أكثر القطاعات تضررًا من وباء

وأفادت وزيرة الإعلام الزيمبابوية مونيكا موتسفانغوا، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء ، أنه سيُطلب من جميع المسافرين الحصول على شهادات تثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 صادرة عن منشأة معترف بها في غضون 48 ساعة من تاريخ المغادرة بما يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، إضافة لقواعد الصحة والسلامة الأخرى.

وأضافت موتسفانغوا أنه تم وضع إجراءات تشغيل موحدة لإعادة فتح المطارات الدولية والمحلية، وتم تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية لسلامة وأمن الطيران من قبل هيئة الطيران المدني في زيمبابوي لضمان سلامة المسافرين وموظفي المطارات.

وبعد إغلاق مطاراتها ومنافذ الدخول الأخرى في مارس بسبب الوباء، أعادت الحكومة الأسبوع الماضي فتح قطاع السياحة بالكامل بعد 5 أشهر من الإغلاق.

// انتهى //

03:35ت م

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هراري 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسقررت زيمبابوي استئناف الرحلات الداخلية يوم غد، والرحلات الدولية في الأول من شهر أكتوبر، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لإنعاش قطاع السياحة، أحد أكثر القطاعات تضررًا من وباء كورونا وأفادت وزيرة الإعلام الزيمبابوية مونيكا موتسفانغوا، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء ، أنه سيُطلب من جميع المسافرين الحصول على شهادات تثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 صادرة عن منشأة معترف بها في غضون 48 ساعة من تاريخ المغادرة بما يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، إضافة لقواعد الصحة والسلامة الأخرى.وأضافت موتسفانغوا أنه تم وضع إجراءات تشغيل موحدة لإعادة فتح المطارات الدولية والمحلية، وتم تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية لسلامة وأمن الطيران من قبل هيئة الطيران المدني في زيمبابوي لضمان سلامة المسافرين وموظفي المطارات.وبعد إغلاق مطاراتها ومنافذ الدخول الأخرى في مارس بسبب الوباء، أعادت الحكومة الأسبوع الماضي فتح قطاع السياحة بالكامل بعد 5 أشهر من الإغلاق.// انتهى //03:35ت م0296

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