السعودية اليوم / تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال



دكار 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السنغال 58 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغت 15102 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 293 شخصًا.

// انتهى //

03:29ت م

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دكار 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت السنغال 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغت 15102 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 293 شخصًا.// انتهى //03:29ت م0295

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