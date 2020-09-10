ثقافي / الإيسيسكو و بنين تبحثان تطوير التعاون الثنائي



الرباط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير جمهورية بنين لدى المملكة المغربية سيرج داغنون، تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

واستعرض الدكتور المالك التطورات التي شهدتها الإيسيسكو خلال العام المنصرم، وأبرز محاور رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، ومنها التواصل مع الدول الأعضاء للتعرف على احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة.

وثمن سفير بنين من جانبه ما قدمته المنظمة من عمل متميز خلال الفترة الماضية، وعلى الرؤية الاستشرافية، والاهتمام بقضايا الحوار الحضاري، وتسجيل التراث في دول العالم الإسلامي، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعزيز تعاونها مع المنظمة، وبناء شراكة مثمرة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

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03:09ت م

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