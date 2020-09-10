السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة التاسعة مساء.

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