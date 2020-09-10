شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيم أبواب المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أمس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام. وأوضح أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية، التي تقوم بها حكومة المملكة في الحرمين الشريفين، مؤكدا أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية م. سلطان القرشي.