شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منظومة الخدمات الذكية بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أمس، دور الوكالات المساعدة في تقديم الخدمات اللازمة بالمسجد الحرام وفق رؤية الرئاسة «2024».

وأكد «السديس»، خلال اجتماعه مع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، أمس، أن دور الوكالات والوكالات المساعدة هو تفعيل الخطط والبرامج الهادفة لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام، وفق متطلبات العصر والتقنية الحديثة والتطبيقات الذكية والتحوّلات الإلكترونية، والعمل على تطوير كل ما من شأنه إيصال رسالة الحرمين الشريفين الشرعية والعلمية للعالم أجمع، كما رسمته الخطة الشاملة للبرامج والمبادرات 2024.

وأوصى ببذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يرتقي لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-، موضحًا دور الوكالات المساعدة في أفضل الطاقات والإمكانات من أجل خلق بيئة عمل مثالية ترتقي بجودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم.