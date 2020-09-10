اخبار السعوديه

تطوير منظومة الخدمات الذكية بالحرم المكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منظومة الخدمات الذكية بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أمس، دور الوكالات المساعدة في تقديم الخدمات اللازمة بالمسجد الحرام وفق رؤية الرئاسة «2024».

وأكد «السديس»، خلال اجتماعه مع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، أمس، أن دور الوكالات والوكالات المساعدة هو تفعيل الخطط والبرامج الهادفة لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام، وفق متطلبات العصر والتقنية الحديثة والتطبيقات الذكية والتحوّلات الإلكترونية، والعمل على تطوير كل ما من شأنه إيصال رسالة الحرمين الشريفين الشرعية والعلمية للعالم أجمع، كما رسمته الخطة الشاملة للبرامج والمبادرات 2024.

وأوصى ببذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يرتقي لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-، موضحًا دور الوكالات المساعدة في أفضل الطاقات والإمكانات من أجل خلق بيئة عمل مثالية ترتقي بجودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطوير منظومة الخدمات الذكية بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا