شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث آفاق التعاون العسكري مع وزير دفاع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين البلدين. وجرى، خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه، أمس، من وزير دفاع اليابان، قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

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