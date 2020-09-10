شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: نعمل مع مجموعة العشرين لدعم اقتصاد العالم والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا

وأشار خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، خلال اتصال هاتفي، أجراه أمس، بالرئيس الصيني، إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين التي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف. كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

واستعرض خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها.

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وأكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس وزراء الهند، أمس، أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين، وسبل تطويره في مختلف المجالات.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة، وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين.