شكرا لقرائتكم خبر عن 490 مراجعا لعيادات مركز الملك سلمان في حجة والان نبدء بالتفاصيل
واستقبل قسم الطوارئ 14 مستفيدا، وعيادة الباطنية 200 شخص، وقسم التوعية والتثقيف 170 وعيادة الصحة الإنجابية 11 مريضًا.
وراجع قسم الخدمات التمريضية 93 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، وصرفت أدوية لـ 218 فردًا، بينما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
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