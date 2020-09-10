شكرا لقرائتكم خبر عن 490 مراجعا لعيادات مركز الملك سلمان في حجة والان نبدء بالتفاصيل

راجع العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، 490 مريضا، وذلك خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م.

واستقبل قسم الطوارئ 14 مستفيدا، وعيادة الباطنية 200 شخص، وقسم التوعية والتثقيف 170 وعيادة الصحة الإنجابية 11 مريضًا.

وراجع قسم الخدمات التمريضية 93 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، وصرفت أدوية لـ 218 فردًا، بينما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.