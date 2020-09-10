شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة حوثية «مسيرة» باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

دمرت قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، صباح أمس، طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقتها الميليشيا، وذلك ضمن طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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