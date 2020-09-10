شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شاحنات تحمل 144 طن أغذية لمأرب والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، 6 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، باتجاه محافظتي مأرب والبيضاء في اليمن، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2020م.

وشملت 144 طنا من المواد الغذائية بواقع 18000 كرتون تمور، لدعم أهالي المحافظتين، وذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.