شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شاحنات تحمل 144 طن أغذية لمأرب والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل
وشملت 144 طنا من المواد الغذائية بواقع 18000 كرتون تمور، لدعم أهالي المحافظتين، وذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
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