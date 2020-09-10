شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على صحة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وتمنى سموه، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة، لأمير الكويت دوام الصحة وموفور العافية. من جهته، أعرب سمو الشيخ نواف الأحمد، عن بالغ شكره وتقديره، لسمو ولي العهد، على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

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