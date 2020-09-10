شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر قواعد ومهام لجان «التخصيص» والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: الدكتور إبراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، وخالد بن عبدالرحمن بن عبدالله أبا حسين إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، وحسن بن يحيى بن عبدالله آل حاتم إلى وظيفة «مدير عام فرع» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأحمد بن إبراهيم بن محمد عسيري إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الدفاع، وفهد بن محمد بن إبراهيم الرشودي إلى وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، وعبدالرحمن بن فهد بن عبدالعزيز الربدي إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، وتركي بن عبدالله بن زيد التميمي إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للحقوق» بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة المنطقة الشرقية.

مكافحة الجريمة وتسليم مطلوبين مع صربيا وأوكرانيا

اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وفوّض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية صربيا في مجال مكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما فوّض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض

قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، كما فوّض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وبلدية روما عاصمة جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

تضامن مع تونس في التصدي للإرهاب

جدّد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدَين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلَي أمن في الجمهورية التونسية، معبّرًا عن تضامن المملكة التام مع تونس في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، وخالص العزاء والمواساة للجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعبًا.

ارتفاع معدل الشفاء من كورونا

إسهام رؤية 2030 في مواجهة تبعات الجائحة

إحباط مخططات استهداف المملكة بالمخدرات

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أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، إثر ذلك اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة كورونا محليًا وعالميًا، ومستجداتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وأحدث الإحصاءات عن الحالات المسجلة في المملكة، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الحد من انتشار الفيروس، ومواصلة منحنى الانخفاض في مؤشر عدد الإصابات، وارتفاع معدل حالات الشفاء بفضل الله، ثم بالتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى التوسع في نطاق الفحوص المخبرية التي شملت أكثر من خمسة ملايين نسمة.

استعرض مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، من بينها ما أكده الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عُقد برئاسة المملكة، حول أهمية تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وأهمية فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية للدول، لتحقيق ازدهار اقتصادي لدول المجموعة وشعوبها.

وتطرّق المجلس إلى ما سجّلته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي في أعقاب جائحة كورونا، من نمو للاستثمارات الأجنبية للربع الأول في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمقدار 20%، وانتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامنًا مع إعادة فتح النشاطات؛ مما يؤكد متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وإسهام برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 في مواجهة تبعات الجائحة من منطلق قوة، وذلك وفق خطة تستهدف تنويع الاقتصاد والاستثمار المكثف في التقنية، وضمان عدم تأثر الخطط التنموية بتقلبات أسواق النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص.

أشاد مجلس الوزراء بالجهود الأمنية في تتبع المخططات الإجرامية لمحاولة استهداف المملكة بالمواد المخدرة، وتعقب العناصر المتورطة فيها، والقبض عليهم بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، والتي كان آخرها إحباط مخطط تهريب 16 مليونًا و343 ألف قرص أمفيتامين.

وافق مجلس الوزراء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

وقرّر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله»، خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ، إضافة فقرة إلى البند «السادس عشر» من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «324» وتاريخ 16/ 3/ 1397هـ، تكون الفقرة «ك» بالنص الآتي: «ك ـ يعامل الفرد المبتعث للتدريب خارج المملكة منتدبًا عن الثلاثين يومًا الأولى، وتطبّق أحكام الابتعاث فيما زاد على تلك المدة».

وأقر المجلس قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، لاتخاذ كافة ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة، كما اعتمد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية «1438/ 1439هـ».

وأطلع الملك المفدى المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة، وما تضمنته من تأكيدٍ على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، كما أطلع «أيّده الله» المجلس، على ما تضمنته اتصالاته الهاتفية - أيّده الله -، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، من بحث لأعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وتأكيده ـ يحفظه الله ـ على مواصلة رئاسة المملكة في دعم وتنسيق جهود دول المجموعة لمواجهة آثار جائحة كورونا على المستويَين الإنساني والاقتصادي، وكذا تحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، والعمل على ما فيه منفعةٍ للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية، وحرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام.

تعاون اقتصادي مع لاتفيا

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللاتفي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، ووزارة التجارة، ومجلس شؤون الأسرة، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.