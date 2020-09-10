شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 183 ألف لغم حوثي من الأراضي اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
ووصف المدير العام للبرنامج أسامة القصيبي، زرع مئات الآلاف من الألغام في اليمن دون خرائط، بأنها عملية تهدد البلاد وأهلها عشرات السنين.
وقال: «هناك الآلاف ممن فقدوا آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأبناءهم وبناتهم جراء الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية»، مشيرا إلى أن «مسام» يعمل بكامل طاقته ويبذل جهدا مضاعفا لسرعة تطهير أراضي اليمن.
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