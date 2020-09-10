شكرا لقرائتكم خبر عن المرتبة الثالثة عشرة لـ«الغامدي» والان نبدء بالتفاصيل
صدر قرار وزير الإعلام د. ماجد القصبي، بترقية محمد الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة مديرًا عامًا للإعلام بمكتب الوزير.
وتقلد الغامدي العديد من المناصب القيادية في الوزارة، وسبق له أن مثل وزارة الإعلام في الكثير من المناسبات المحلية والعالمية، ويجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر المرتبة الثالثة عشرة لـ«الغامدي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.