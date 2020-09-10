شكرا لقرائتكم خبر عن المرتبة الثالثة عشرة لـ«الغامدي» والان نبدء بالتفاصيل

صدر قرار وزير الإعلام د. ماجد القصبي، بترقية محمد الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة مديرًا عامًا للإعلام بمكتب الوزير.

وتقلد الغامدي العديد من المناصب القيادية في الوزارة، وسبق له أن مثل وزارة الإعلام في الكثير من المناسبات المحلية والعالمية، ويجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية.