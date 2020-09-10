شكرا لقرائتكم خبر عن .. ولا رد من «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت ”الخليج 365”، مع مدير مكتب التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية عوض المالكي، والذي حولنا للمتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحث، وتم التواصل معه، وأفاد بالتواصل مع متحدث التعليم العام ابتسام الشهري، ولم ترد على الاستفسارات المتعلقة بالموضوع.

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