شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «الصلاة نور» التوعوية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، حملة «الصلاة نور»، والتي تستهدف بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وأوضح د. السند أن الحملة ستنفذ من خلال فروع الرئاسة العامة في جميع مناطق المملكة، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض من خلال لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأثر الفاعل في مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف: إن الحملة التي استقت مسماها من أحاديث نبوية تترجم الأهمية البالغة لتلك الشعيرة في حياة المسلم، وهي انعكاس لاهتمام ولاة أمر البلاد -أيّدهم الله- بشعائر الدين، الذين جعلوا شأن الصلاة من أول اهتماماتهم، مبينًا أن المملكة قامت على هذه الأسس المتينة منذ عهد المؤسس الباني لهذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- الذي كان يعين في القرى الأمير والقاضي، ورجالًا يأمرون بالصلاة في الأسواق والطرقات والأماكن العامة.

ولفت إلى أن الرئاسة تقوم بمهامها وأعمالها وفق توجيهات كريمة ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وتضطلع بمسؤولياتها واختصاصاتها في القيام بتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تميّزت بها المملكة، ومن ذلك تعظيم شأن الصلاة والدعوة إليها وبيان فضلها ومكانتها.