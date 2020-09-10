شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التراخي وراء موجات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي، مشيراً إلى أن الأمور -ولله الحمد- في المملكة تسير باتجاه إيجابي نحو الانحسار والانخفاض.

وأشار د.العبدالعالي إلى تسجيل 775 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 323012 حالة، من بينها 19881 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1386 حالة حرجة. مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 298966 حالة بإضافة 720 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 4165 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة.

وأوضح أن الحالات الجديدة المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4 %، لافتا إلى أن إجمالي الفحوصات المخبرية في المملكة بلغ 5548202 فحص، بإضافة 49205 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وناشد د.العبدالعالي الجميع بتحديث بياناته بتطبيق «توكلنا»، للحصول على العديد من الخدمات الجديدة بالتطبيق، ومن أهمها خدمة «تصريح تجمُّع» والذي يسمح للأفراد والجماعات والمنشآت والمؤسسات بالحصول على تصريح تجمع في المكان الذي يريد دعوة مجموعة من الأفراد للحضور إليه بالعدد المسموح، وذلك من خلال الكود الذي سيصل إليهم، والذي سيمكن من الاطمئنان على الحالات الصحية للأفراد كما أنه يعد إضافة جديدة للاحترازات الوقائية لمواجهة كورونا.