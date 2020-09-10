شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مخالفة في 773 جولة .. وتعقيم 943 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 25 مخالفة، يوم أمس الأول، في 773 جولة رقابية صحية على الأسواق والمراكز التجارية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن قيد 20 مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، ورصد 5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، رفع 7421 طنًا من النفايات، وإزالة 3709 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، وبلغت كمية المعقمات والمطهرات 161976 لترًا، تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير 943 موقعًا بالمنطقة.

وأوضح أن عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي 482 فردًا، وإجمالي الكوادر البشرية بالنظافة 9406 أفراد، أسهموا في رفع المخلفات والنفايات.