شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مخالفة في 773 جولة .. وتعقيم 943 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
وأكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، رفع 7421 طنًا من النفايات، وإزالة 3709 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، وبلغت كمية المعقمات والمطهرات 161976 لترًا، تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير 943 موقعًا بالمنطقة.
وأوضح أن عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي 482 فردًا، وإجمالي الكوادر البشرية بالنظافة 9406 أفراد، أسهموا في رفع المخلفات والنفايات.
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