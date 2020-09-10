شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ«المواصفات»: استمروا بالتوعية.. وطبقوا «التحسين المستمر» والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن التقييس أصبح ضرورة حتمية لحياة الأفراد ودعم الاقتصاد والصناعة، وأداة مساندة لضبط مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة لمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن «علامة الجودة السعودية » أصبحت مصدر ثقة وارتياح عند وجودها على المنتجات، نظير حرص الهيئة وتطويرها لقدراتها وبرامجها.

دعم السوق

واطلع سموه، خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية أحمد العبثاني، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على تقرير عن جهود فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية خلال العام الجاري، والمبادرات التي نفذتها الهيئة خلال جائحة «كورونا» المستجد، والتي استهدفت دعم السوق المحلي عبر إتاحة عدد من المواصفات السعودية مجانًا، وتمديد صلاحية شهادات المطابقة، وغيرها من المبادرات، التي عززت استقرار الأسواق المحلية.

مرونة واستجابة

وأوضح سموه أن المرونة والاستجابة الفاعلة، التي حققتها الهيئة في التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا» المستجد، عززت الثقة في قدرات الاقتصاد السعودي والأجهزة القائمة عليه.

تحسين وتطوير

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وأضاف سموه أن التحسين المستمر والتطوير المتتابع للمواصفات القياسية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير خدمات وأعمال الهيئة، سينعكس بشكلٍ إيجابي على جودة المنتج والخدمات المقدمة، ويفتح المزيد من الآفاق لتحقيق رؤية المملكة 2030 باستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز صادرات المملكة للأسواق الدولية.

منتجات وخدمات

ووجه سموه بضرورة العمل على استمرار جهود التوعية بالمواصفات، ودورها في تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتطوير مواصفات ذات صلة بمنتجات وخدمات الجهات، التي تتقاطع بشكل يومي مع المستفيدين من أفراد المجتمع، وحثهم على اتباع منهجيات «التحسين المستمر»، والتحول نحو خدمات رقمية فاعلة، تراعي معايير الكفاءة، متمنيًا سموه لمنسوبي «المواصفات السعودية» التوفيق.

دعم متواصل

من ناحيته، عبر مدير المواصفات السعودية في المنطقة الشرقية أحمد العبثاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه المتواصل والمستمر، مبينا أن الهيئة عبر مبادراتها التي أطلقتها خلال جائحة «كورونا»، استهدفت التيسير على قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تشديد التعاون مع الجهات الرقابية لإيجاد منتجات آمنة.