شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «بيع الزوائد التنظيمية» إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

دشّن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، منصة «بيع الزوائد التنظيمية إلكترونيًا»، عبر موقع الأمانة الإلكتروني، والذي يتم من خلاله إتمام عملية بيع الزوائد التنظيمية، وذلك بتقدير قيمة الزائدة وإصدار قرار من أمين المنطقة بالموافقة على بيع الزائدة التنظيمية.

وتستهدف هذه الخدمة تمكين المستفيدين من شراء الزوائد التنظيمية الناتجة عن المخططات المعتمدة، وتبدأ عملية بيع الزوائد إلكترونيًا، من رفع المكاتب الهندسية لطلبات الزيادة للأمانة، واتخاذ الإجراءات الفنية حيالها، ثم إصدار الفاتورة آليًا؛ لتصل للمستفيد برسالة نصية، ثم يتم الدفع إلكترونيًا بناءً على محضر اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، ثم صدور قرار الأمين والتوقيع، وتتيح الخدمة الربط مع كُتّاب العدل في خطوة لاحقة لصدور الصك.

وقدّم مدير عام الأراضي والممتلكات بالإنابة م. عمر الغامدي، شرحًا عن الخدمات التي تقدمها هذه المنصة لأصحاب الأراضي التي يحصل بها زوائد تنظيمية، وأن هذا الإجراء سيساعد في اختصار 70% من وقت المعاملات سابقًا، وسرعة البت فيها، كذلك فإن إدارة الأراضي والممتلكات تسعى لزيادة عدد التطبيقات ضمن منصة الأمانة في المستقبل القريب التي تُسهم في إنجاز أغلب المعاملات إلكترونيًا.

وعقب التدشين، أوضح م. الجبير أن المقصود بالزوائد التنظيمية المعنية، هو زوائد أجزاء الأراضي بعد توسعة شارع أو إقامة مرفق أو مساحة عامة أو نزع ملكية، وهذه الزوائد لا يحتاجها التنظيم.