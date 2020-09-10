شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع لتهيئة البنى التحتية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية استكملت أعمالها التطويرية في المحافظة بعدد من المشاريع التنموية، والتي تأتي استكمالًا لأعمال التطوير والتأهيل للخدمات والشوارع في محافظة الجبيل، مشيرًا إلى توزيع المشاريع بين مشاريع للطرق، ومشاريع خاصة بأنسنة المدن، والمباني، والمرافق، بالإضافة إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول.
وقال إن مشاريع الطرق للعام الهجري الجاري، تضمنت مشروع سفلتة وأرصفة في حي الخالدية، إضافة إلى مشروع سفلتة وأرصفة حي الضباب، وبلغت نسبة إنجازه 90%، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة ويهدف إلى سفلتة وتطوير عددٍ من الشوارع بحي الجوهرة.
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