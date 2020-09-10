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مشاريع لتهيئة البنى التحتية بالجبيل

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كشفت بلدية الجبيل عن عدد من المشاريع التنموية في المحافظة، والتي تستهدف تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية، وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل، وبما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله -، في تهيئة البُنى التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية، وشملت مشاريع قائمة تم الانتهاء منها، ومشاريع جارٍ العمل عليها، ومشاريع أخرى تحت إجراءات الترسية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية استكملت أعمالها التطويرية في المحافظة بعدد من المشاريع التنموية، والتي تأتي استكمالًا لأعمال التطوير والتأهيل للخدمات والشوارع في محافظة الجبيل، مشيرًا إلى توزيع المشاريع بين مشاريع للطرق، ومشاريع خاصة بأنسنة المدن، والمباني، والمرافق، بالإضافة إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول.

وقال إن مشاريع الطرق للعام الهجري الجاري، تضمنت مشروع سفلتة وأرصفة في حي الخالدية، إضافة إلى مشروع سفلتة وأرصفة حي الضباب، وبلغت نسبة إنجازه 90%، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة ويهدف إلى سفلتة وتطوير عددٍ من الشوارع بحي الجوهرة.

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