اخبار السعوديه

أمير الشرقية ينوه بعلاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا على مدى 90 عاما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بعلاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا على مدى 90 عاما والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين المملكة وجمهورية فرنسا، والتي تمتد لأكثر من 90 عامًا، عندما استقبلت المملكة قنصلًا فرنسيًا مكلفًا لدى المملكة في العام 1926م، واستمرت في التطور عامًا بعد عام، عبر الشراكات الاقتصادية والتجارية، وصولًا إلى السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم بشكل عام، وفي المنطقة بشكل خاص.

وأشار سموه، خلال استقباله سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانوا غوييت، الذي ودع سموه بعد انتهاء فترة عمله في المملكة، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، إلى التعاون الثقافي والعلمي، الذي يجمع بين البلدين، والتعاونات الأخرى في مختلف المجالات.

وبحث سموه، مع غوييت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الأحاديث الودية، وتمنى لغوييت التوفيق في محطته القادمة.

من جهته، أعرب سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانوا غوييت،عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مبديًا سعادته بالفترة، التي قضاها سفيرًا لبلاده لدى المملكة، وما شهدته المملكة خلال هذه الفترة من تطورات متلاحقة في شتى المجالات، متمنيًا للمملكة حكومةً وشعبًا، مزيدًا من التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية ينوه بعلاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا على مدى 90 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا