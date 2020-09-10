شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة مليوني زهرة موسمية بالقطيف في عام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية تستهدف تكثيف أعمال الزراعة بأنواعها في كافة مرافق المحافظة، مؤكدا اهتمام البلدية بالبيئة والمحافظة عليها من خلال زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة.
من جهته، كشف مدير إدارة الحدائق والتشجير م. خليف المطيري أن إنتاج المشتل من الشتلات الموسمية الصيفية والشتوية بلغ أكثر من مليوني زهرة وشتلة متنوعة في عام 1441هـ، وهي الطاقة الإنتاجية التي ينتجها المشتل لتأمين احتياج البلدية من شتلات الزهور والنباتات اللازمة لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والساحات العامة في المحافظة، مبينا أن المدة الزمنية لعمر الزهور التي تزرعها البلدية تتفاوت ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وقال إن البلدية وضعت إستراتيجية بزراعة أنواع من الأزهار الخاصة التي تتوزع في الشوارع والتقاطعات والواجهات البحرية والحدائق، وتسبق كل زراعة عملية تنظيف أحواض الشوارع والجزر الوسطية من المخلفات وصيانة شبكات الري وترتيب خطوطها، ثم وضع تربة زراعية جديدة وإصلاح الأرصفة المتهالكة وزراعة الزهور المناسبة.
وأضاف م. المطيري أن إدارة الحدائق والتشجير تسخر كافة الإمكانيات المتاحة لزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة وصيانتها وفق ما هو متاح لها، إضافة إلى الشوارع الرئيسية والحدائق العامة، متمنيا من كافة المستخدمين لهذه المرافق الاستمتاع بها والمحافظة عليها، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.
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