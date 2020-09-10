بالصور.. إصابة شاب هندي بحروق بعد انفجار هاتفه لسبب مجهول

2020-09-10

متابعات الخليج 365 – متابعة

أدى الانفجار المفاجئ لهاتف محمول في جيب بنطال أحد الشباب الهنود إلى إصابته بحروق شديدة.

وقال “فاشو بهاتي” البالغ من العمر 22 عامًا: إنه كان يصلح سيارته في أحد الجراجات بسوق “توغلبور” في مدينة “نوديا” بالهند عندما انفجر هاتفه أثناء وضعه في جيب بنطاله فجأة ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة.

وذكر الشاب العشريني أنه اشترى هاتفه من نوع أوبو منذ حوالي شهر ونصف ولا تزال فاتورة الشراء معه، وعندما خرج لإصلاح سيارته انفجر الهاتف في جيبه وفخذه اليمنى وتم نقله إلى المستشفى، وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”.

وخرج “بهاتي” بعد تلقي العلاج من المستشفى، واتصل بعدها بخدمة العملاء “أوبو” ليعرف ما حدث كما أرسل إليهم بريدًا إلكترونيًّا ولكنه لم يتلقَّ ردًّا منهم.

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وأكد الشاب الهندي أن جدته البالغة من العمر 70 عامًا توفيت بنوبة قلبية بعد علمها بانفجار الهاتف به بسبب إصابتها بصدمة شديدة غير مصدقة لما حدث، كما قدم شكوى في أحد مراكز الشرطة.

من جانبه قال فارون باوار ضابط شرطة: إنهم سيبدؤون تحقيقًا في القضية ويسجلون أقوال أولئك الذين كانوا في المرآب عندما انفجر الهاتف.

وبعدما انتشرت قصته، تواصلت معه خدمة عملاء الشركة لفهم ما حدث ووعدوه بحل المشكلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها شخص جراء انفجار الهاتف المحمول فقد تكررت الحادثة مرارًا في دول عديدة ولأسباب مختلفة.



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