شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يصيب مساعد مدير التعليم وعدد من الإداريين بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بعد مرور أسبوع على إصابة مدير تعليم إحدى المحافظات في الرياض بفيروس كورونا، تأكدت إصابة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، ومدير مكتب مدير التعليم ومدير شؤون المعلمين وأحد المشرفين وعدد من الإداريين هذا الأسبوع.
وتبين أن أحد قيادات التعليم خالط مدير التعليم المصاب، وواصل الدوام بعد تأكد إصابته، ثم خالط الموظفين.
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