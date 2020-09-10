فئات يُسمح بعودتها إلى المملكة من البحرين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): جددت المديرية العامة للجوازات التنوية بالفئات التى يسمح بعودتهم من البحرين إلى المملكة. جددت المديرية العامة للجوازات التنوية بالفئات التى يسمح بعودتهم من البحرين إلى المملكة. وذكرت المديرية أنه يُسمح بدخول المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة للمملكة، وأفراد أسرهم معهم من غير السعوديين. كما يُسمح بدخول العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين، ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة.

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