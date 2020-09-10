بالصور.. «بلدي الداير» يعقد لقاء مفتوحًا مع أهالي مركز دفا

عقد المجلس البلدي بمحافظة الداير, اليوم الأربعاء، لقاء مفتوحًا مع أهالي مركز دفا بحضور رئيس مركز دفا حمد بن مسفر القحطاني ورئيس المجلس البلدي بالداير أسعد حيان الخالدي ورئيس بلدية محافظة الداير محمد بن حسن الحامظي وشيخ شمل قبائل آل تليد حسن ناصر التليدي وعدد من أعضاء المجلس البلدي والأهالي والذي عقد بمركز دفا.

ويأتي اللقاء ضمن أهداف المجلس في تعزيز التواصل مع المواطنين وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم واطلاعهم على قرارات المجلس ومتابعاته للمشاريع والبرامج التطويرية في محافظة الداير وذلك بما يحقق تطلعات المواطنين وأهم مطالبهم البلدية.

وتضمن اللقاء الاستماع للملاحظات والمقترحات والتي قدمها الأهالي للمجلس التي تتعلق بتطوير الخدمات ومتابعتها.

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وقدم رئيس مركز دفا حمد القحطاني بيانًا بالخدمات والاحتياجات في المركز، ومن ضمنها تحديد مرمى النفايات وإنارة الطريق العام وسفلتة الطرق الفرعية وتسوير المقابر وتوسعتها وعمل حدائق ومتنزهات ودعم مكتب الخدمات البلدية بدفا بالمعدات والآليات.

وقام أعضاء المجلس البلدي بجولة في دفا وتم الوقوف على أبرز الاحتياجات وطلبات المواطنين على الطبيعة.

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