وزير الصحة يوجه المنشآت الصحية بالتعاون مع الزائر السري

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وجَّه المنشآت الصحية بالتعاون مع برنامج «الزائر السري»، والذي أطلقته الوزارة.

ويتضمَّن البرنامج، زيارة عضو فريق البرنامج إلى المنشآت الصحية باعتباره «مريضًا»، على أن يزور أيضًا المنشآت الإدارية كمستفيد من الخدمات ويتم من خلال الزيارة تقييم مستوى الخدمة المقدمة؛ سعيًّا من الوزارة لإحداث نقلة نوعية في خدماتها وتطوير بيئة العمل.

ولا تقتصر مهمة «الزائر السري» على تقييم الخدمة؛ حيث يقوم بعد تجربتها بالكشف عن هويته بواسطة بطاقة العمل أو خطاب تعريف؛ لإكمال الجولة والتعرف على تحديات تتطلب المعالجة.

ووجَّه «الربيعة» المنشآت بضرورة التعاون مع «الزائر السري» عندما يكشف عن هويته، وتسهيل مهمته بتوفير جميع المعلومات المطلوبة، وتوضيح أي تحديات تواجه بيئة العمل لمعالجتها.