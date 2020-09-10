بالأسماء.. صدور قرارات تكليف في صحة مكة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير حزمة قرارات إدارية متعلقة بالتكليف بمناصب قيادية بالإدارات التابعة لصحة مكة.

وتضمّنت القرارات تكليف الدكتور سري عسيري، بمنصب مساعد للمدير العام للصحة العامة، وتكليف خالد الثبيتي مساعدًا للمدير العام للدعم المساند، وتكليف الدكتور حاتم خوقير مساعداً للمدير العام للالتزام .

كما شملت القرارات تكليف الدكتور صالح القحطاني مساعدًا للمدير العام للجودة ومراقبة المخرجات ، وتكليف الدكتور احمد الخروبي مساعداً للمدير العام لتجربة المستفيد، وتكليف الدكتور نادر مطير مساعدًا للمدير العام للتخطيط وتحفيز الاستثمار.

تأتي هذه القرارات امتدادًا للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة مكة والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره عماد تجويد الخدمات للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030.