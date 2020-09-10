إدارة عامة لشؤون الوفيات بوزارة الصحة

تعتزم وزارة الصحة إنشاء إدارة عامة جديدة بمسمى «الإدارة العامة لشؤون الوفيات»، تناط بها 20 مهمة، وترتبط بوكالة الخدمات الطبية المساعدة. جاء ذلك في سياق قرار إداري حديث صادر عن نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير فهد الجلاجل- اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه- أشار فيه إلى أن القرار صدر بناء على العرض المقدم من قبل وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بشأن طلب إنشاء إدارة تعنى بشؤون الوفيات بمستشفيات وزارة الصحة.

مهام الإدارة العامة لشؤون الوفيات

تتضمن مهام الإدارة الجديدة لشؤون الوفيات إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة إدارات وأقسام الوفيات بما يتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية، وكذلك متابعة تنفيذ وتطوير ومراجعة الخطط التشغيلية وآليات تنفيذ البرامج الخاصة بشؤون الوفيات بهدف التعرف على إيجابياتها وسلبياتها وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير العمل بها، وأيضا متابعة سير ودراسة فعالية شؤون الوفيات التي تقدمها مرافق الوزارة بصفة عامة بغرض الوقوف على السلبيات التي تواجهها والعمل على تذليلها وتقديم التوصيات المناسبة فيما يتصل بالوسائل والمعدات الجديدة في هذا الحقل.

كما تتضمن المهام المساهمة في حصر احتياجات شؤون الوفيات والعمل على توفيرها وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاعات الوزارة الأخرى ذات العلاقة، واقتراح وتحديث الأطر التنظيمية وإعداد النظم واللوائح الخاصة بشؤون الوفيات والعمل على اعتمادها وتطبيقها والتنسيق مع الإدارات المعنية لتطبيق تلك الأطر، ووضع الأسس والمعايير والمؤشرات اللازمة لتقييم العمل في شؤون الوفيات ومتابعة تنفيذها وذلك بعد إقرارها من الجهة المختصة، والإشراف على وحدات شؤون الوفيات في حدود الصلاحيات.

مهام أخرى لإدارة شؤون الوفيات

* التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بشؤون الوفيات مثل الدفاع المدني، الأدلة الجنائية بالأمن العام، مراكز الشرطة، الشحن الجوي

الإشراف والمتابعة لأداء اللجان الفنية لشؤون الوفيات

* الاشتراك مع إدارة المشاريع في مراجعة المخططات المعمارية ووضع المعايير القياسية لأقسام الوفيات الجديدة والتوسعات للأقسام القائمة

* وضع وتحديث مواصفات أجهزة وثلاجات شؤون الوفيات والمستلزمات الطبية اللازمة

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* وضع المواصفات وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لنظام الأرشفة الإلكترونية لشؤون الوفيات

* دراسة وتحديد المعايير القياسية للقوى العاملة في مجال شؤون الوفيات وإعداد الوصف الوظيفي لها والمشاركة في تقييم كفاءة الأداء الفني لهذه الفئات الوظيفية

* الإشراف على توزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والقوى العاملة المتخصصة لأقسام شؤون الوفيات وفق المعايير الموضوعة

* وضع أسس وقواعد التعاقد مع الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال شؤون الوفيات بالتنسيق مع المناطق الصحية

* إجراء البحوث والدراسات العلمية المختصة لتطوير خدمات شؤون الوفيات وتحسين نوعيتها

* تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال شؤون الوفيات بالتعاون مع جهات الاختصاص والجهات الراعية

* تطبيق قواعد مكافحة العدوى للمتوفين والعاملين بشؤون الوفيات بالمرافق الصحية

* توفير الأعداد الكافية من العاملين واستقطاب الكفاءات الوطنية في مجال شؤون الوفيات