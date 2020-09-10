253 مليون ريال للمشروعات التعليمية بعسير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في عسير الميزانية التشغيلية وصيانة المدارس والمشروعات المستلمة والجاري تنفيذها للعام الدراسي 1441/‏‏ 1442، بتكلفة إجمالية تجاوزت 253 مليون ريال. وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن المبالغ شملت 23 عقدا للصيانة العامة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 90 مليون ريال، فيما بلغت الميزانية التشغيلية لنظافة المدارس للفصل الدراسي الأول أكثر من خمسة ملايين ريال، ومبلغ 3.453.60 ريالا للميزانية التشغيلية لصيانة أجهزة التكييف والتبريد لقطاعي أحد رفيدة وطريب شملت 385 مدرسة للبنين والبنات، مشيرا إلى أن المشروعات المستلمة شملت إنشاء العديد من المباني المدرسية في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 69 مليون ريال، مبينا أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات لإنشاء عدد من المدارس بالمنطقة بتكلفة تفوق 88 مليون ريال.



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