ورشة تدريبية عن الفصول الافتراضية بجازان

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، الأربعاء، ورشة تدريبية عن «الفصول الافتراضية في منصة مدرستي باستخدام Teams»، وذلك بقاعة القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان. واستعرض منفذ الورشة مدير مركز دعم التعلم الإلكترني أحمد خرمي منصة مدرستي وأدواتها بالنسبة لقادة المدارس والمعلمين، إضافة لطرق الاستفادة من مايكروسوفت Teams في دعم العملية التعليمية وتنفيذ الفصول الافتراضية في منصة مدرستي . من جانبه، أكد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الورشة تهدف لنشر الوعي وزيادة المعرفة بالبدائل التي وفرتها وزارة التعليم لتمكينهم من الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تصل للمدارس والمكاتب إضافة لنقل المعرفة لمنسوبي المدارس والمكاتب، مضيفاً أن الورشة تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز المواطنة الرقمية والأمن الرقمي ونشر الممارسات الصحيحة التي تضمن حماية المعلومات، مقدماً شكره لإدارة التدريب التربوي «بنين وبنات» ولمنفذ الورشة.



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