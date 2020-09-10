خادم الحرمين يجري مباحثات مع رئيسي الصين والهند

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، أمس، بالرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية. وتم خلال الاتصال، بحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا . وأشار الملك سلمان إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف. كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما أجرى خادم الحرمين اتصالا برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وتم خلال الاتصال، استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها. وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.