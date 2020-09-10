أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة تباشر عملها

ترأس أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس المنطقة، أمس، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/‏ 1442. وفي مستهل الجلسة هنأ أمير تبوك الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بن محمد الخميس، بمناسبة بداية عملها أمينا عاما لمجلس المنطقة، كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، مؤكدا على دور ومكانة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية، حيث أصبحت واجهة مشرفة لبلادها تشارك بفعالية في كافة المجالات.

من ثم ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس، واستعرض توصيات اللجان ومنها: نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه، المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها.

كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، كما وجّه بالعمل على هيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها، مشيرا إلى أهمية عقد دروس عمل لتوعية المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأكد المجلس أيضا على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة.