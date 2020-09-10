من ثم ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس، واستعرض توصيات اللجان ومنها: نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه، المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها.
كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، كما وجّه بالعمل على هيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها، مشيرا إلى أهمية عقد دروس عمل لتوعية المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأكد المجلس أيضا على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة تباشر عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.