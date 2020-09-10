استثمارات بنصف مليار دولار في قطاع اللوجستيات

عقدت مؤخرا ورشة عمل الجوانب القانونية لقطاع اللوجستيات، في إطار مبادرة الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال الذي تنظمه غرفة جدة بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب، حيث أوضح خبير التأمين الدكتور أدهم جاد أن الإمدادات تؤمنها صناعة التأمين ما يوفر لها الغطاء والحماية ويزيد من الثقل والثقة في الاستمرار بتقديم سلاسل الإمدادات.

وأكد مستشار مجموعة الشايع المحامي عبدالله العواجي عن أهمية إدارة القوى العاملة بشكل متوافق وبالتركيز على أبرز المتطلبات والاشتراطات القانونية المتعلقة بمستويات الامتثال والصحة والسلامة.

وشبه المستشار العام بشركة «سال» والخطوط الجوية السعودية عمرو جفري العقد المحكم والمصاغ بنوده بإتقان بالعربة المؤمنة جيدا من كل الجوانب للوصول إلى الوجهة المرجوة بأمان وسلاسة.

من جهته، أوضح المستشار القانوني سلطان البوق أن تنظيم المناطق اللوجستية المتكاملة وقواعده التنظيمية وما احتواه من حزمة الإعفاءات الضريبية وحماية الملكية الخاصة ومرونة التقاضي سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كمركز لوجستي محوري يربط الشرق بالمغرب والعكس.

من جانبه، عبر رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب، وكذلك مستشار الموارد البشرية بغرفة جدة عباد عقار عن امتنانهما للمحاضرين ومشاركتهم التي شهدت حضور أكثر من 300 متابع تؤكد أهمية القطاع الذي يحتوي على استثمارات قائمة بأكثر من 500 مليون دولار وتوظف 250 ألف عامل وستتضاعف في إطار رؤية 2030 الساعية لخصخصة وتنمية القطاع من موانئ بحرية وجوية وسكك حديد ونقل وتخزين، حيث أجمع المتحدثون على أهمية ومكانة رجل القانون والإدارات القانونية لقطاع النقل والتخزين والشحن الذي يعتمد أيضا على صناعة التأمين. وستقام المحاضرة المقبلة بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، وتدور محاورها عن الجوانب القانونية لقطاع المعارض والمؤتمرات.