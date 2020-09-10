أسر تلجأ للباقات والألياف البصرية لتقوية الإنترنت

عمدت كثير من الأسر خلال هذه الفترة إلى زيادة سرعات الإنترنت والاشتراك في باقات مختلفة وتركيب الألياف البصرية «الضوئية» (fiber optic)، وذلك بهدف زيادة كفاءة العملية التعليمية في هذه المرحلة.

السرعة عند الطالب والمعلم

عن مدى الاحتياج الفعلي لتركيب الألياف الضوئية أو زيادة سرعة الإنترنت في المنازل، أوضح الباحث في الأنظمة التقنية والأمنية عادل الغامدي أن الإنترنت مكون من جزأين التحميل والرفع (download/ upload)، وذلك يعني أنه في حال أن الإنترنت في منزل الطالب سريع ويقوم بالتحميل (download) بشكل ممتاز فلن يجدي ذلك نفعا في حال كان الإنترنت الخاص بالمعلم الذي يقوم برفع المواد (upload) بطيء ولا يعمل بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

الرفع ضعيف في المنازل

يقول الغامدي، إنه غالبا ما تكون سرعات الإنترنت ممتازة في المنازل، ونجد أن التحميل قد يتراوح بين 90 و100 ميجابايت، أما الرفع (upload) فلا يتجاوز 30 ميجابايت، إذا فالسرعة المتداولة بين الناس عند قياس سرعة الإنترنت الخاص بهم عبر موقع (speed test) هي لسرعة التحميل وليس الرفع. وأضاف: على سبيل المثال، في حال كان التحميل في G4 يصل إلى 60 ميجابايت، نجد أن الرفع لا يتجاوز 10 ميجابايت، ولذلك فإن سرعة الإنترنت مرتبطة بعدة عوامل متداخلة.

مشكلة مقوي الإشارة

أوضح الخبير التقني أن مقوي إشارة الإنترنت (extender) الذي يقوم البعض بتركيبه يقلل من سرعة الإنترنت، بحيث كلما ابتعد الشخص عن الراوتر الرئيسي قلت السرعة. وحول تركيب 5G، نوه الغامدي إلى أن سرعة 5G قريبة من الألياف البصرية، لكن مشكلة 5G تكمن في أن المدى الخاص به قصير ويحتاج مقويات خاصة ليصل إلى كل البيت بعكس 4G فإن مداه يغطي مساحة كبيرة لكن بسرعة أقل من 5G.

جودة الإنترنت

بين الغامدي أنه في حال كانت مشكلة سرعة الإنترنت ورفع المواد من عند المعلم أو المدرسة، فلن يستفيد الطالب من سرعة الإنترنت الخاص به في المنزل حتى وإن كان لديه الإنترنت من الجيل الخامس أو حتى الألياف البصرية أو حتى كان لديه أسرع إنترنت في العالم.

وأضاف أن بعض المدارس قامت بتجهيز غرف للمعلمين لإعطاء الدروس ولكنها أيضا ليست حل لأن وجود 20 أو 30 معلما في نفس الوقت يقومون باستخدام الإنترنت سيسبب ضغط في حال كانت سرعة الرفع (upload) بطيئة.

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الألياف البصرية

عن ماهية الألياف البصرية»الضوئية»(fiber optic) قال الغامدي إنها عبارة عن نبضات ضوئية يستطيع الجهاز قراءتها على سبيل المثال أربعة نبضات = حرف أ سرعتها عالية جدا. وتكون الألياف الضوئية على شكل عن زجاج وشعيرات داخل الأسلاك، فنجد سلك واحد طول 1سم وداخله عدد 48 ليف بصري، وأشار الغامدي إلى أن المملكة لديها نحو 16(fiber optic) يربطها بالعالم.

ميزات الألياف البصرية

سرعة اتصال عالية (تصل إلى 2GB)

نطاق عريض يوفر سعات عالية وسهولة في ترقية السعات حسب الحاجة

توفر حلول اتصال عالية الأمان

توفر عدة خدمات من خلال نفس شبكة النفاذ

تضمن التوافق مع حلول الاتصالات المستقبلية كما أنها قابلة للترقية