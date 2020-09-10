تسوير أرض كلية البنات بالبشائر

تقوم جامعة بيشة حاليا بتسوير أرض كلية البنات في مركز البشائر شمال منطقة عسير، التي تقع على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع شرق مدينة البشائر بجوار حديقة وممشى البشائر وسوق الأعلاف على طريق البشائر شواص، وقد تم تخصيص هذه الأرض منذ عام 1437 ككلية للبنات ولم يتم إنشاؤها.

مناشدات بإنشاء الكلية

عبر عضو لجنة التنمية بالبشائر محمد الشمراني عن أمله في أن تعمل جامعة بيشة على إنشاء كلية للبنات، بحيث تتجنب طالبات البشائر تكبد عناء التنقل اليومي إلى مسافات تزيد عن 50 كلم ذهابا وإيابا على طرق وعرة وخطرة، إضافة إلى تجنب مخاطر الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف في فصل الشتاء، وكذلك بالنظر إلى أحوال الكثير من أولياء أمور الطالبات المادية المحدودة والرغبة الملحة في إكمال بناتهن التعليم الجامعي، ناهيك عن ظروفهم الصحية والاجتماعية الأخرى.

3 مراكز

أوضح المواطن سعد مصلح أن الكلية ستخدم 3 مراكز هي: مركز البشائر، خثعم، شواص، وقد كونت لجنة من عدد من الجهات المعنية وهي بلدية البشائر والشرطة والزراعة وجامعة بيشة ومركز إمارة البشائر لاختيار موقع مناسب للكلية، شريطة خلوه من الادعاءات والشوائب وغير مخالف للتعليمات منذ أكثر من 5 سنوات، وتم الإجماع على هذا المكان، وأيد المجلس البلدي هذا الاختيار بقراره رقم 35 في 13/‏8/‏1435.

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نهضة البشائر

أكد عدد من الأعيان والسكان أن مركز البشائر يعيش نهضة تنموية وتطويرية في كافة المجالات، إلا أنّه ينقصه افتتاح هذا الصرح العلمي المتمثل في كلية البنات، والذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر في ظل كثافة الطالبات.

يشار إلى أن بلدية البشائر خصصت هذه الأرض المستوية لكلية البنات التابعة لجامعة بيشة منذ عام 1437 عطفاً على حاجة البشائر لكلية للبنات وفقا للأعداد المتزايدة في عدد الطالبات بمراحلها المختلفة في البشائر وما حولها من مراكز أخرى كمركز خثعم ومركز شواص.