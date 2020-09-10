السعودية اليوم / انتهاء التصويت وبدء أعمال فرز جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ المصري



القاهرة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، وغلق اللجان الفرعية في 14 محافظة في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.

وشهد اليوم الثاني من الاقتراع هدوءًا ولم يتم رصد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وعقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، على أن يتم إرسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة التابعة لها بالمحافظة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة، وإخطار الهيئة الوطنية بنتائجها النهائية.

ويشار إلى أنه وفقًا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تعلن الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات وحدها - دون غيرها - النتيجة النهائية لجولة الإعادة عقب احتساب أصوات المصريين بالداخل والخارج في موعد أقصاه الأربعاء المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري.

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23:50ت م

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