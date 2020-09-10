السعودية اليوم / فرنسا تسجل 8577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 8577 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 30 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30794 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20319 وفاة في المستشفيات، و 10475 شخص في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

// انتهى //

23:21ت م

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باريس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 8577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و47294 حالة في أسبوع، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 344101 إصابة .وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 30 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30794 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20319 وفاة في المستشفيات، و 10475 شخص في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.// انتهى //23:21ت م0265

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