السعودية اليوم / بلدية رفحاء تنفذ صيانة وتأهيل عامة للحدائق والساحات في القرى والهجر التابعة لنطاقها



رفحاء 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

تقوم بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بصيانة مشروعات الحدائق العامة والساحات بالقرى والهجر التابعة لنطاقها، في إطار أعمال مشروعات التجميل والتحسين للمرافق العامة التي تنفذها البلدية خلال العام الحالي، وشملت قرية لوقة وهجرة الجبهان.

وبينت البلدية أن ذلك يأتي في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، وتلبية احتياجاتهم ، عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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23:14ت م

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