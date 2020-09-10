السعودية اليوم / بلدية صبيا تزيل نحو 4 آلاف طن من النفايات بصبيا



صبيا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة صبيا خلال الأسبوعين الماضيين نحو 4,158 ألف طن من النفايات ومخلفات الهدم والبناء المتراكمة في الميادين والشوارع والأحياء، وذلك ضمن سعي البلدية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

وشملت تلك الأعمال رفع 1638 طنًا من النفايات المنزلية و 1440 طنًا من أنقاض الهدم والبناء و 1080 طنًا من النفايات الصلبة، والعمل على التقاط الأوراق وكنس الأتربة بمساحة 405م2، بجانب استمرار نظافة أسواق النفع العام تبعاً للخطة التشغيلية لقسم النظافة.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أن أعمال النظافة في المحافظة شملت النظافة العامة وتفريغ الحاويات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي والآلي للأتربة، والعمل أيضاً على نظافة الحدائق العامة والمرافق وأسواق النفع العام حسب خطتها التشغيلية.

وأكد الدغريري أن الأعمال متواصلة والجولات الميدانية مستمرة في متابعة الخطة التشغيلية التي تعني بالنظافة، داعياً إلى التعاون والتواصل في حالة وجود أي ملاحظات عبر الرقم "940".

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23:05ت م

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