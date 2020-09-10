شكرا لقرائتكم الصحة توضح سبب عدم تغير الوزن رغم ممارسة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة توضح سبب عدم تغير الوزن رغم ممارسة الرياضة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة، عن سبب شعور بعض الأشخاص بعدم نزول وزنهم بعد فترة من ممارستهم للرياضة، إلى عدم موازنتهم بين الرياضة والغذاء.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن بعض الناس يتفاجؤون عند قياس وزنهم بأنه لم يحدث أي تغير ملحوظ في الوزن، مع العلم أنهم يمارسون الرياضة ويقضون وقتًا بالأندية لهذا الهدف.
وأشارت إلى أن السبب هو عدم الموازنة بين الرياضة والغذاء، مع العلم أن بعض الدراسات تشير إلى أن للتغذية دورًا كبيرًا على الوزن عند مقارنتها بالرياضة.
وشددت وزارة الصحة على أن الرياضة مهمة ومهمة جدًّا كنمط حياة وسلوك صحي، وينصح بممارستها باستمرار لجميع الفئات العمرية، مشيرةً إلى أنه عندما يكون الهدف نزول الوزن أو رفع الوزن يجب التركيز على مجموع السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية للجسم “كربوهيدرات وبروتين ودهون”.
وبينت وزارة الصحة أن النظام الغذائي يعتمد على التوازن بين السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية والانتظام بها لتحقيق الهدف المنشود، وتكون الرياضة بالتأكيد عاملًا مساعدًا لتحقيق الهدف.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توضح سبب عدم تغير الوزن رغم ممارسة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.