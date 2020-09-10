، الفيحاء يودِّع.. وضمك ينجو.. والوحدة يضمن المشاركة الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد نهاية الجولة الختامية من دوري المحترفين

أُسدل الستار أخيرًا على منافسات أطول موسم رياضي في تاريخ المملكة العربية السعودية بتأكُّد هبوط فريق الفيحاء لدوري الدرجة الأولى؛ ليلتحق بفريقَي الحزم والعدالة (أول الهابطين)، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ30 (الأخيرة) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتمكن التعاون من البقاء رسميًّا في دوري المحترفين بعد فوزه على الفيحاء بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ويدين سكري القصيم بالفضل للهداف محمد السهلاوي الذي سجل هدف الانتصار الوحيد عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهبط الفيحاء لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة مرافقًا الحزم والعدالة.

فيما أنهى التعاون مشواره في الدوري بالمركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

ونجا فريق ضمك من الهبوط بعد أن حسم بقاءه لموسم آخر بفوزه على ضيفه الفتح (4-3) في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة؛ إذ حقق ضمك فوزًا ثمينًا أمام ضيفه الفتح 4-3؛ لينجو من الهبوط.

سجل أهداف ضمك الأرجنتيني زيلايا "6، 71"، والجزائري إبراهيم الشنيحي "44"، وعبدالله الجوعي 87. وسجل أهداف الفتح محمد ناجي "45+2"، والهولندي ميتشيل دي فريدي "58،84".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 35 نقطة؛ ليتقدم إلى المركز العاشر بفارق نقطتين عن الفتح صاحب المركز الـ13.

وضمن فريق الوحدة رسميًّا المشاركة في دوري أبطال آسيا المقبلة لأول مرة في تاريخه باحتلاله المركز الرابع بعد فوزه خارج أرضه على مضيفه الحزم بهدفين دون رد.

سجل هدفَي فرسان مكة كل من يوسف نياكاتي وجوستافو بالدقيقتَين (6، 4+90) على التوالي. وبتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة الـ27 بالمركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وحقق الفيصلي فوزًا معنويًّا بتغلبه على ضيفه أبها بهدفَيْن مقابل هدف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وافتتح اللاعب ويليام التهديف للفيصلي عند الدقيقة الـ23، وعزز اللاعب رافائيل النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة الـ52، وتمكن كريم العواضي من تقليص النتيجة للضيوف.

وبهذه النتيجة بات الفيصلي خامسًا برصيد 48 نقطة، وتوقف رصيد أبها عند النقطة الـ38 بالمركز التاسع.

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