- 1/17
- 2/17
- 3/17
- 4/17
- 5/17
- 6/17
- 7/17
- 8/17
- 9/17
- 10/17
- 11/17
- 12/17
- 13/17
- 14/17
- 15/17
- 16/17
- 17/17
توَّج وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اختتم المنافسات بانتصاره على الشباب 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في جولة الختام الـ(30) من عمر أطول دوري في تاريخ الرياضة السعودية (سنة و3 أسابيع).
وانتهى اللقاء بانتصار الهلال 2/ 1، وبلغ النقطة الـ72 (رقم قياسي)، لم يسبق لأي فريق تحقيقه.
في الشوط الأول حضر الهلال بهدف الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20.
ومع مطلع الشوط الثاني عدّل "خوانكا" النتيجة للشباب عند الدقيقة الـ46 برأسية رائعة على يمين حارس الهلال عبد الله المعيوف، لكن هداف الهلال "قوميز" عاد وسجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ69 بعد عرضية مثالية من البيروفي "كاريو".
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
فخامة زعيم .. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)أحمد سرور الخليج 365 2020-09-09
توَّج وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اختتم المنافسات بانتصاره على الشباب 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في جولة الختام الـ(30) من عمر أطول دوري في تاريخ الرياضة السعودية (سنة و3 أسابيع).
وانتهى اللقاء بانتصار الهلال 2/ 1، وبلغ النقطة الـ72 (رقم قياسي)، لم يسبق لأي فريق تحقيقه.
في الشوط الأول حضر الهلال بهدف الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20.
ومع مطلع الشوط الثاني عدّل "خوانكا" النتيجة للشباب عند الدقيقة الـ46 برأسية رائعة على يمين حارس الهلال عبد الله المعيوف، لكن هداف الهلال "قوميز" عاد وسجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ69 بعد عرضية مثالية من البيروفي "كاريو".
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
11:29 PM
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:00 AM
بعد أطول دوري في تاريخ الرياضة.. ضم اللقب الـ16 لكأس آسيا وكسر الأرقام
توَّج وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اختتم المنافسات بانتصاره على الشباب 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في جولة الختام الـ(30) من عمر أطول دوري في تاريخ الرياضة السعودية (سنة و3 أسابيع).
وانتهى اللقاء بانتصار الهلال 2/ 1، وبلغ النقطة الـ72 (رقم قياسي)، لم يسبق لأي فريق تحقيقه.
في الشوط الأول حضر الهلال بهدف الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20.
ومع مطلع الشوط الثاني عدّل "خوانكا" النتيجة للشباب عند الدقيقة الـ46 برأسية رائعة على يمين حارس الهلال عبد الله المعيوف، لكن هداف الهلال "قوميز" عاد وسجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ69 بعد عرضية مثالية من البيروفي "كاريو".
، فخامة زعيم .. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي) ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر فخامة زعيم .. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.