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في بادرة تنم عن اهتمام قائدة متوسطة قارا الثانية بمدينة سكاكا، قامت قائدة المدرسة بتوفير جهاز أيباد لإحدى الطالبات بعدما قدمت الطالبة اعتذارها عن عدم استكمال الدراسة هذا العام.
وكانت قائدة المدرسة ليلى العنة قد تكفلت بتدريب الطالبة على جهاز الأيباد، وتسجيل الطالبة بالمنصة بتوفير جهاز أيباد لإحدى طالبات المدرسة؛ لتلتحق بزميلاتها بمنصة مدرستي، واستكمال الدراسة عن بُعد.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 12:48 AM
في بادرة رائعة منها لتسهم في التحاقها بصحبة زميلاتها بمنصة مدرستي
في بادرة تنم عن اهتمام قائدة متوسطة قارا الثانية بمدينة سكاكا، قامت قائدة المدرسة بتوفير جهاز أيباد لإحدى الطالبات بعدما قدمت الطالبة اعتذارها عن عدم استكمال الدراسة هذا العام.
وكانت قائدة المدرسة ليلى العنة قد تكفلت بتدريب الطالبة على جهاز الأيباد، وتسجيل الطالبة بالمنصة بتوفير جهاز أيباد لإحدى طالبات المدرسة؛ لتلتحق بزميلاتها بمنصة مدرستي، واستكمال الدراسة عن بُعد.
، سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة ،
المصدر : الخليج 365
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