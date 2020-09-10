محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 6.310.663 والوفيات 189.147 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 23.301 إصابة مؤكدة، و459 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.310.663 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 189.147 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 12:18 AM Advertisements إجمالي الإصابات بلغ 6.310.663 والوفيات 189.147 شخصًا الولايات المتحدة تسجّل 23.301 إصابة جديدة و459 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل 23.301 إصابة جديدة و459 وفاة بكورونا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 23.301 إصابة مؤكدة، و459 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.310.663 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 189.147 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجّل 23.301 إصابة جديدة و459 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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