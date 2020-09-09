شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مطار البحر الأحمر: إعلان «المهندسين اللبنانيين» وهميّ والان نبدء بالتفاصيل

• مصادر: البريد الإلكتروني المُرفق «مُفبرك»

أكدت الشركة المُنفذة لمشروع مطار البحر الأحمر بالمملكة لـ«اليوم»، أن إعلان الوظائف الشاغرة للمهندسين من الجنسية اللبنانية لمشروع المطار المنتشر عبر مواقع التواصل «وهمي» وغير صحيح، مشيرة إلى أن جميع الإعلانات الرسمية على الحساب الرسمي للشركة.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«اليوم»، عن أن الإعلان هدفه إثارة الجدل والبلبلة، وأضافت المصادر، أنه تم التأكد من البريد الإلكتروني المُرفق في الإعلان، وتبين أنه بريد «مُفبرك»، مؤكدة أنه لا يرتبط بأي صلة بهيئة الطيران المدني السعودي.

وكان قد انتشر إعلان عبر مواقع التواصل عن وظائف شاغرة للمهندسين من الجنسية اللبنانية لمشروع مطار البحر الأحمر بالمملكة عبر حساب غير رسمي، مما أثار بلبلة وحالة من الجدل.